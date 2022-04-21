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سلام لـ"الجديد": كمية القمح الموجودة في السوق تكفي لبنان لـ10 أيام وهناك اعتمادات ستفتح في مصرف لبنان لدفعة أخرى تكفي لبنان حتى شهر ونصف

Lebanon 24
21-04-2022 | 10:16
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