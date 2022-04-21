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الخارجية الروسية تعلن إدراج مؤسس "ميتا" مارك زوكربيرج ضمن قائمة العقوبات الجديدة لروسيا (الشرق)

Lebanon 24
21-04-2022 | 11:02
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