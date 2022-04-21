17
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
غوتيريش يطالب بفتح ممرات لإيصال المساعدات وإخراج المدنيين من ماريوبول (العربية)
Lebanon 24
21-04-2022
|
14:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: السماح بفتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم
Lebanon 24
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: السماح بفتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم
22/04/2022 01:56:52
22/04/2022 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية نقلاً عن الصليب الأحمر: هناك الكثير من المدنيين ما زالوا محاصرين في ماريوبول
Lebanon 24
العربية نقلاً عن الصليب الأحمر: هناك الكثير من المدنيين ما زالوا محاصرين في ماريوبول
22/04/2022 01:56:52
22/04/2022 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم دونيتسك الأوكرانية: فشل إجلاء المدنيين اليوم من ماريوبول (العربية)
Lebanon 24
حاكم دونيتسك الأوكرانية: فشل إجلاء المدنيين اليوم من ماريوبول (العربية)
22/04/2022 01:56:52
22/04/2022 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الاتفاق على فتح 7 ممرات أحدها من ماريوبول لإجلاء المدنيين وتسليم مساعدات
Lebanon 24
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الاتفاق على فتح 7 ممرات أحدها من ماريوبول لإجلاء المدنيين وتسليم مساعدات
22/04/2022 01:56:52
22/04/2022 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
01:51 | 2022-04-21
21/04/2022 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشح ياسين فواز الملقّب بالـ”الكينغ رولودكس” يتعرض لإطلاق نار وإصابة 2 من مرافقيه
Lebanon 24
المرشح ياسين فواز الملقّب بالـ”الكينغ رولودكس” يتعرض لإطلاق نار وإصابة 2 من مرافقيه
14:07 | 2022-04-21
21/04/2022 02:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
05:00 | 2022-04-21
21/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
04:30 | 2022-04-21
21/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
00:07 | 2022-04-21
21/04/2022 12:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
18:52 | 2022-04-21
المتحدث باسم البنتاغون: يحتاج الأوكرانيون للتدرب على استخدام الطائرات المسيرة من طراز فينيكس ونعمل على ذلك
18:35 | 2022-04-21
السيسي: التحديات في مصر أكبر من أي حكومة
18:18 | 2022-04-21
السيسي: نحتاج إلى عمل مضاعف حتى يكون هناك استقرارا للأوضاع
18:17 | 2022-04-21
الرئيس السيسي يعلن إطلاق حوار سياسي شامل خلال الفترة المقبلة
18:15 | 2022-04-21
لندن: قوات أوكرانية تبدأ تدريبا في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
فيديو
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
04:30 | 2022-04-21
22/04/2022 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
20:53 | 2022-04-20
22/04/2022 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
04:38 | 2022-04-20
22/04/2022 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact