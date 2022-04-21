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المتحدث باسم البنتاغون: لا نرى حتى الآن أي مؤشرات على أن الصينيين قدموا أنظمة عسكرية لروسيا

Lebanon 24
21-04-2022 | 16:33
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