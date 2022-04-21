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أخبار عاجلة
بايدن: المعارك في العاصمة كييف انتهت بانتصار تاريخي للأوكرانيين
Lebanon 24
21-04-2022
|
19:00
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