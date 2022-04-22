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وزير خارجية الهند: جونسون لم يمارس أي ضغط على الهند بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

Lebanon 24
22-04-2022 | 06:01
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