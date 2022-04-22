أخبار عاجلة

طريق لاسا - العاقورة - حدث بعلبك أصبحت سالكة (التحكم المروري)

Lebanon 24
22-04-2022 | 06:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات (التحكم المروري)
lebanon 24
22/04/2022 22:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات وطريق ضهر البيدر أصبحت سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات (التحكم المروري)
lebanon 24
22/04/2022 22:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: طريق القبيات - الهرمل أصبحت سالكة أمام جميع المركبات
lebanon 24
22/04/2022 22:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة وطريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات حالياً
lebanon 24
22/04/2022 22:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:18 | 2022-04-22
15:00 | 2022-04-22
14:59 | 2022-04-22
14:42 | 2022-04-22
14:38 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website