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بلدية كييف: انطلاق صفارات الإنذار ونطلب من الجميع الاحتماء في ملجأ الدفاع المدني بشكل عاجل

Lebanon 24
22-04-2022 | 06:27
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