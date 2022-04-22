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الاتحاد الأوروبي: روسيا تستخدم القمح سلاحا وتمنع عشرات السفن من الإبحار خارج أوكرانيا

Lebanon 24
22-04-2022 | 06:37
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