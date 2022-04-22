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أخبار عاجلة
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية في دهوك في إقليم كردستان العراق
Lebanon 24
22-04-2022
|
07:17
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