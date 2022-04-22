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الأسهم الأوروبية تسجل أدنى إغلاق خلال شهر بفعل مخاوف رفع الفائدة وإغلاق كورونا في الصين (الشرق)

Lebanon 24
22-04-2022 | 14:07
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