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المتحدث باسم البنتاغون: أكثر من 20 دولة ستحضر اجتماع ألمانيا بشأن أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
22-04-2022 | 14:25
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