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البنتاغون: مسيرات فينيكس لم تصل بعد لأوكرانيا وسنحرص على إيصالها لهم في أسرع وقت ممكن (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-04-2022 | 15:00
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