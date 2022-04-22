أخبار عاجلة

صندوق النقد: 60 إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة

Lebanon 24
22-04-2022 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: العالم يتعرض لصدمة بعد أخرى لكن الركود في الولايات المتحدة ليس متوقعا في الوقت الحالي (الشرق)
lebanon 24
23/04/2022 04:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: ندعو لفرض حظر شامل على النفط والغاز الروسيين وإلى عقوبات حقيقية على نظامها المصرفي
lebanon 24
23/04/2022 04:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تحذر من حظر أوروبي شامل على النفط والغاز الروسيين
lebanon 24
23/04/2022 04:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لوبن: مساعدة أوكرانيا إنسانيًا وماليًا وعسكريًا من خلال الأسلحة واجب ولكن نريد أن نميز بين المساعدة والدخول كطرف في الحرب ونعترض على حظر استيراد الغاز والنفط الروسيين لما لديه من تداعيات كارثية
lebanon 24
23/04/2022 04:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:10 | 2022-04-22
19:09 | 2022-04-22
19:08 | 2022-04-22
19:00 | 2022-04-22
18:59 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website