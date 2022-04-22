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أخبار عاجلة
رويترز: إصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات في واشنطن
Lebanon 24
22-04-2022
|
16:33
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