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وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي خلال العملية العسكرية شمالي العراق

Lebanon 24
22-04-2022 | 16:42
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