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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تواصل إعاقة تقدم الجيش الروسي
Lebanon 24
23-04-2022
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