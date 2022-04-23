أخبار عاجلة

"بلومبرغ" نقلا عن مسؤولين غربيين: بحث خطة أميركية أوروبية تستهدف خفض إيرادات موسكو من مبيعات النفط

Lebanon 24
23-04-2022 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف شخصيات روسية ذات نفوذ مالي وأخرى في الكرملين وسياسيين ومسؤولين أمنيين
lebanon 24
23/04/2022 15:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ نقلا عن مسؤولين أوروبيين: المفوضية الأوروبية تراجع استراتيجيتها لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
23/04/2022 15:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤولين غربيين: نتوقع زيادة القتلى المدنيين لاستخدام موسكو مدفعية ثقيلة في كييف وخاركيف
lebanon 24
23/04/2022 15:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: وزارة الخزانة الأميركية تدرس رفع الرسوم الجمركية على سلع صينية معينة (الشرق)
lebanon 24
23/04/2022 15:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:03 | 2022-04-23
07:39 | 2022-04-23
07:32 | 2022-04-23
07:25 | 2022-04-23
07:20 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website