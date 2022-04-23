أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الإيرانية: إطلاق النار أدى إلى مقتل المرافق الشخصي لقائد فيلق سلمان في الحرس الثوري

Lebanon 24
23-04-2022 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول أمني إيراني: اعتقال الضالعين في إطلاق النار على قائد فيلق سلمان في الحرس الثوري والتحقيق جار معهم (الجزيرة)
lebanon 24
23/04/2022 19:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني بعد إطلاق النار على سيارته
lebanon 24
23/04/2022 19:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: هجوم يستهدف قائد كبير بالحرس الثوري وتضارب الأنباء بشأن مقتله
lebanon 24
23/04/2022 19:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا: قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية الإيرانية (الحدث)
lebanon 24
23/04/2022 19:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:07 | 2022-04-23
11:38 | 2022-04-23
11:30 | 2022-04-23
11:19 | 2022-04-23
10:40 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website