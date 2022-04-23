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رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" الأمنية غربي البلاد

Lebanon 24
23-04-2022 | 04:41
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