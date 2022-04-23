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أخبار عاجلة
"تاس": في شهرين ستكون تركيا والصين والهند وإندونيسيا وفيتنام قادرة على توفير السلع الاستهلاكية لصالح روسيا (الشرق)
Lebanon 24
23-04-2022
|
07:20
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