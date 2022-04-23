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وكالة أنباء فارس: إغلاق معبر إسلام قلعة الحدودي مع أفغانستان بعد توتر بين حرس الحدود الإيراني وقوات من طالبان (الجزيرة)

Lebanon 24
23-04-2022 | 09:20
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