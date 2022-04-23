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حرس الحدود البولندي: نحو ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني دخلوا بولندا منذ بدء الحرب الروسية (الجزيرة)

Lebanon 24
23-04-2022 | 09:25
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