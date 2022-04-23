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وزير خارجية اليابان: سنقوي "بشكل كبير" قدراتنا الدفاعية وسنعمل عن قرب مع الولايات المتحدة (الشرق)

Lebanon 24
23-04-2022 | 10:04
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