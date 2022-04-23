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إعلام تايواني: القوات التايوانية تتلقى دروسا من الجنود الأميركيين حول كيفية تشغيل دبابة M1A2T Abrams

Lebanon 24
23-04-2022 | 11:19
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