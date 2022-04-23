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سامي الجميل في مهرجان انتخابي لاقليم جبيل الكتائبي: حزب الله يضع يده على البلد يوميا أكثر وأكثر ورأينا أن الطريقة الافضل للمواجهة هي بناء الثقة بين الكتائب والناس والانتقال إلى صفوف المعارضة

Lebanon 24
23-04-2022 | 11:38
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الجميل: "حزب الله" يضع يده على البلد يومياً أكثر فأكثر
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