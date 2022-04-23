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هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تواصل حصار خاركيف جزئيا وقصف المناطق السكنية والبنية التحتية

Lebanon 24
23-04-2022 | 12:07
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