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حاكم منطقة كورسك غرب روسيا: تعرض نقطة حدودية لقصف من الجانب الأوكراني

Lebanon 24
23-04-2022 | 12:14
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