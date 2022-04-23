أخبار عاجلة

مجد حرب: رفعنا سقف خطابنا لان سقف الفساد ارتفع وباسيل ليس إلا أداة لمشروع حزب الله ومعركتنا بالمباشر مع الحزب (LBCI)

Lebanon 24
23-04-2022 | 14:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ما شكل الحكومة التي يُفضّلها "حزب الله" وباسيل بعد الانتخابات؟
lebanon 24
24/04/2022 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: من يحاول تضليل اللبنانيين بأن سلاح المقاومة هو سبب الأزمات لماذا لا يتحدث عن الفساد والسياسات الاقتصادية منذ 30 سنة
lebanon 24
24/04/2022 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مجدداً.. جعجع يهاجم "حزب الله" وباسيل
lebanon 24
24/04/2022 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يصالح فرنجية وباسيل: أبعد من حلف انتخابي
lebanon 24
24/04/2022 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:12 | 2022-04-24
04:08 | 2022-04-24
04:06 | 2022-04-24
03:49 | 2022-04-24
03:48 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website