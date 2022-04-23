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أخبار عاجلة
"لبنان24": ارتفاع عدد الركاب الذين تم إجلاؤهم إلى 32 ومعلومات عن ظهور مسلح أمام طوارئ المستشفى الحكوميّ في طرابلس
Lebanon 24
23-04-2022
|
16:44
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