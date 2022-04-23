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تعزيزات للجيش وصلت إلى منطقة التبانة تزامنا مع إطلاق رصاص كثيف شهدته المنطقة منذ ساعات الليل وذلك عقب غرق مركب قبالة طرابلس

Lebanon 24
23-04-2022 | 23:15
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