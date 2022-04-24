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البطريرك الراعي في عظة الاحد: لماذا تخافون من التحقيق في انفجار المرفأ اذا كان قضاءً وقدراً ولماذا يوجد متهمون فارّون من العدالة؟

Lebanon 24
24-04-2022 | 03:44
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