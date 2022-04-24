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البطريرك الراعي: على المواطنين انتخاب من يرون فيهم القدرة الوطنية ومن يثبتون على مواقفهم فلا يتدوّلون ولا يقايضون على الثوابت من أجل المناصب

Lebanon 24
24-04-2022 | 03:48
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