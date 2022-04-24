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المطران عودة في قداس عيد الفصح: على شعبنا ألا يهاب الترهيب والتهديد وأن يسعى الى انقاذ ما تبقى من فتات بلد وأشلاء عائلات علّهم يكونون البقية الباقية لضمان قيامة الوطن من جحيمه

Lebanon 24
24-04-2022 | 04:08
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