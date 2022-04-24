المطران عودة: يريدون هدم الاهراءات من أجل طمس الحقيقة بحجة انها تشكل خطراً على الحياة والانتخابات سوف تحدد مصير لبنان للسنوات القادمة ففكروا ملياً قبل ان تدلوا بأصواتكم

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