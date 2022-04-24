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الجيش: دورية حاولت حث الزورق الغريق للعودة لأن الوضع غير آمن ولو لم نوقف الزورق لغرق خارج المياه الإقليمية اللبنانية

Lebanon 24
24-04-2022 | 06:19
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