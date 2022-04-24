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الجيش: لا نستطيع حتى الآن أن نحصي كم بلغ عدد الذين كانوا على المركب وهناك عقوبات كبيرة يتحملها صاحب "التهريبة"

Lebanon 24
24-04-2022 | 06:35
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الجيش: لدينا حالياً متهماً ولديه مساعدين وهم أكثر من جهة قبضوا مالاً من المواطنين لذلك نحن لا نستطيع حتى الآن أن نحصي كم بلغ عدد الذين كانوا على المركب
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24/04/2022 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ ولم يقتنعوا من عناصرنا الذين يعانون نفس معاناتهم وقائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه.
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24/04/2022 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/04/2022 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/04/2022 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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