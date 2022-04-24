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الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ زيلنسكي خلال اتصال هاتفي أنه جاهز للمساعدة في العملية التفاوضية مع روسيا

Lebanon 24
24-04-2022 | 07:25
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