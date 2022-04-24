وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: كل العزاء لأهلنا في مدينة طرابلس التي تشبه الوطن بحزنها، الرحمة للشهداء الذين قضوا في لجة البحر هربا من الفقر في هذا الوطن الجريح

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