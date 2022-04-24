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وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: كل العزاء لأهلنا في مدينة طرابلس التي تشبه الوطن بحزنها، الرحمة للشهداء الذين قضوا في لجة البحر هربا من الفقر في هذا الوطن الجريح

Lebanon 24
24-04-2022 | 11:13
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