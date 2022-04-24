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خارجية أوكرانيا: موقف النمسا من عضويتنا في الاتحاد الأوروبي "مخيب وقصير النظر"

Lebanon 24
24-04-2022 | 12:07
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