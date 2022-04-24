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رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحرس الثوري الإيراني أكبر تنظيم إرهابي في العالم

Lebanon 24
24-04-2022 | 13:41
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