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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يهنئ ماكرون ويقول إنه يتطلع للعمل معه بشأن القضايا الهامة بين البلدين

Lebanon 24
24-04-2022 | 15:41
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