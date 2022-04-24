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الدفاع البريطانية: روسيا تخطط لإجراء استفتاء بمدينة خيرسون الأوكرانية لتبرير سيطرتها عليها

Lebanon 24
24-04-2022 | 17:25
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