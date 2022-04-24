أخبار عاجلة

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
24-04-2022 | 17:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
معلومات عن إطلاق صاروخَين من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية (النهار)
lebanon 24
25/04/2022 05:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق ٦ قذائف باتجاه موقع إطلاق الصاروخين من جنوب ⁧‫لبنان‬⁩
lebanon 24
25/04/2022 05:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل سقط في منطقة مفتوحة
lebanon 24
25/04/2022 05:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2022 05:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:36 | 2022-04-24
20:36 | 2022-04-24
20:03 | 2022-04-24
19:59 | 2022-04-24
19:58 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website