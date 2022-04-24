أخبار عاجلة

قصف أوكراني عنيف على مقاطعة دونيتسك يخلف ضحايا وإصابات بين المدنيين

Lebanon 24
24-04-2022 | 18:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تستعد للهجوم على مدينة سيفيرودونيتسك في مقاطعة لوغانسك
lebanon 24
25/04/2022 05:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تستعد للهجوم على مدينة سيفيرودونيتسك في مقاطعة لوغانسك
lebanon 24
25/04/2022 05:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية في أوكرانيا تواصل استهداف البنية التحتية وتسقط ضحايا بين المدنيين
lebanon 24
25/04/2022 05:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: العمليات العسكرية في أوكرانيا تهدف لاستعادة وضع مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك ضمن حدود عام 2014
lebanon 24
25/04/2022 05:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:36 | 2022-04-24
20:36 | 2022-04-24
20:03 | 2022-04-24
19:59 | 2022-04-24
19:58 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website