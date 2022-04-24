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أخبار عاجلة
أكسيوس عن مسؤولين: جولة جديدة من المحادثات الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية ستعقد بواشنطن الأسبوع الجاري
Lebanon 24
24-04-2022
|
19:57
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