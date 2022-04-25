أخبار عاجلة

مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة نفى وصول جثث اليوم إلى المستشفى

Lebanon 24
25-04-2022 | 04:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الجديد": وصول ضحيتين جديدتين من ضحايا ركاب "مركب الموت" إلى المستشفى الحكومي في طرابلس و هما أمير قدور و خديجة النمري
lebanon 24
25/04/2022 16:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول جثث ضحايا مركب طرابلس الى المستشفى الحكومي (فيديو)
lebanon 24
25/04/2022 16:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
توترٌ أمام المستشفى الحكومي في طرابلس.. ماذا حصل؟
lebanon 24
25/04/2022 16:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": ارتفاع عدد الركاب الذين تم إجلاؤهم إلى 32 ومعلومات عن ظهور مسلح أمام طوارئ المستشفى الحكوميّ في طرابلس
lebanon 24
25/04/2022 16:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:04 | 2022-04-25
08:47 | 2022-04-25
08:33 | 2022-04-25
07:43 | 2022-04-25
07:38 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website