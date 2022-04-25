أخبار عاجلة

بولندا: نحتل المرتبة الثانية من حيث حجم واردات الأسلحة لأوكرانيا

Lebanon 24
25-04-2022 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السفير الروسي في أميركا: سلمنا واشنطن مذكرة تطالبها بوقف تسليم الأسلحة لأوكرانيا
lebanon 24
25/04/2022 16:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: لا توجد خطوط حمراء في أنواع الأسلحة التي نريد إرسالها لأوكرانيا
lebanon 24
25/04/2022 16:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: 7 طائرات محملة بالأسلحة المخصصة لأوكرانيا ستتوجه لأوروبا في الساعات الـ24 القادمة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2022 16:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مصادر: شركة لوكهيد مارتن الصناعية العسكرية تتفاوض مع البنتاغون لزيادة إنتاج الأسلحة المخصصة لأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2022 16:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:04 | 2022-04-25
08:47 | 2022-04-25
08:33 | 2022-04-25
07:43 | 2022-04-25
07:38 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website