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مريض بحاجة ماسة الى 3 وحدات دم و4 وحدات بلاكيت O+ في مستشفى الرسول الاعظم للتبرع بين السابعة صباحا و الخامسة بعض الظهر للاتصال 03-782457
Lebanon 24
25-04-2022
|
09:44
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