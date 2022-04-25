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المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: 23 فلسطينا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:14
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